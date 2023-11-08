Психолог Кристина Саламатова рассказала, как важно для своего эмоционального и психологического благополучия положительно относиться к своему отражению в зеркале.
Эксперт считает, что нужно культивировать позитивное отношение к себе, не забывать о своих сильных сторонах, не сравнивать себя с другими и помнить о своей собственной уникальности.
Психолог отметила, что чрезвычайно важно с удовольствием о себе заботиться.
"Это можно сделать с помощью питания, регулярных тренировок и достаточного сна. Ставьте цели с заботой о себе. Давайте себе время на освоение новых навыков. Достаточно на 1% лучше, чем вчера. Уделяйте внимание уходу за собой, что может включать в себя уход за кожей, волосами", — объяснила Саламатова.
Нужно понять, что неидеальность может быть прекрасной. Кроме того, важно, чтобы окружающие тоже так считали и поддерживали человека, пишет Газета.Ru.
Саламатова добавила, что восприятие красоты субъективно, она может быть очень разной. Нужно принимать себя, но если какие-то изменения помогут чувствовать себя лучше и увереннее, стоит на них решиться.
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