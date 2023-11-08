Психолог посоветовала не сравнивать себя с другими и помнить о своей уникальности

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Психолог Кристина Саламатова рассказала, как важно для своего эмоционального и психологического благополучия положительно относиться к своему отражению в зеркале.

Фото: openverse.org by george shahda is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт считает, что нужно культивировать позитивное отношение к себе, не забывать о своих сильных сторонах, не сравнивать себя с другими и помнить о своей собственной уникальности.

Психолог отметила, что чрезвычайно важно с удовольствием о себе заботиться.

"Это можно сделать с помощью питания, регулярных тренировок и достаточного сна. Ставьте цели с заботой о себе. Давайте себе время на освоение новых навыков. Достаточно на 1% лучше, чем вчера. Уделяйте внимание уходу за собой, что может включать в себя уход за кожей, волосами", — объяснила Саламатова.

Нужно понять, что неидеальность может быть прекрасной. Кроме того, важно, чтобы окружающие тоже так считали и поддерживали человека, пишет Газета.Ru.

Саламатова добавила, что восприятие красоты субъективно, она может быть очень разной. Нужно принимать себя, но если какие-то изменения помогут чувствовать себя лучше и увереннее, стоит на них решиться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Изъяны внешности. КАК ПРИНЯТЬ СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ?