Лолита Милявская: я давно исключила алкоголь ради похудения

Российская поп-звезда Лолита Милявская рассказала, что не употребляет спиртных напитков. Именно это и помогло ей похудеть.

Уже некоторое время Лолита Милявская радует своих многочисленных поклонников стройной фигурой. И многие интересуются, как ей удалось добиться подобного, ведь в определённом возрасте избавляться от лишнего веса бывает очень сложно. 59-летняя Милявская подчеркнула, что на диете не находится, а лишь следует рекомендациям врача.

"Только лечение у эндокринолога, — рассказала она в беседе с kp. ru. — Эффект держится до сих пор. Может, ещё и потому, что я давно исключила алкоголь. Меня с этой диетой все замучили. Я даже в соцсетях всем отвечаю одно и то же".

Певица призывает людей не комплексовать по поводу фигуры и воспринимать своё отражение в зеркале, как любимого человека. К слову, за своего любимого Лолита не собирается выходить замуж, поскольку ей больше "не хочется составлять брачные контракты". Сейчас у неё "прекрасный парень", но она не планирует играть свадьбу, чтобы опять начать "готовить и стирать трусы".

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