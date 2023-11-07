Специальные комиссии для защиты учителей появятся в российских школах

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

В российских школах будут созданы специальные комиссии, занимающиеся вопросами защиты авторитета учителя. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Wikipedia by StratigONwiki is licensed under CC BY-SA 3.0

«Будут созданы комиссии специальные в школах, куда при необходимости могут обратиться и родители напрямую. <…> Это тоже очень важно, чтобы было объективное рассмотрение <...> вопросов, которые возникают», – сказал министр.

Известно, что 27 октября Госдума приняла к рассмотрению законопроект, направленный на повышение уровня авторитета педагога. Данный законопроект усиливает роль педагога в процессе обучения и воспитания в школе, обеспечивает права работников «в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия».

Документ также предусматривает механизм рассмотрения администрацией учебного заведения обращения учителей о применении дисциплинарных взысканий к нарушающим правила ученикам.

Ко внутреннему распорядку, согласно законопроекту, будут отнесены дисциплины на уроках и правила поведения в организации. Также учителям могут дать право регулировать использование гаджетов на уроках. Речь идет о любых средствах связи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.