Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Служба доставки DHL увеличила стоимость своих услуг в России
Эксперт Закарян рассказал, какие функции нужно сразу отключить с нового смартфона
США "замахнулись" на колонизацию Луны
Эксперт "За Рулем" рассказал, почему не стоит брать популярные автомобили на вторичном рынке
Эксперт по недвижимости полагает, что цены на квартиры в РФ не снизятся
В Кирове пропала девятилетняя девочка
Сопротивление потеряло смысл: итог провала контрнаступления ВСУ
МВД России разыскивает экс-депутата Штейн по делу о фейках о ВС РФ
В правительстве России распределят невостребованный объем квоты на ввоз говядины

МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика

1:08
Общество

Компания МТС объявила об отмене платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Это решение принято с целью обеспечения комфортных условий для пользователей мобильного интернета. Точная дата вступления изменений в силу пока не уточнена, но она будет определена после устранения технических особенностей.

МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика
Фото: Wikipedia by http://www.mts.ru/ is licensed under Общественное достояние

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ведущих операторов, включая МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2, отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения абонентов. Остальные операторы уже начали отменять эту плату, и МТС последовала их примеру.

Сначала МТС высказывала противодействие сохранению бесплатной раздачи интернета, утверждая, что это может привести к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Теперь компания вышла на компромисс и устраняет эту плату на определенных тарифах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

МТС ввела плату за раздачу интернета? С 4 мая 2023? Рассказываю!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
В фильме"Берегись автомобиля" нашли киноляп с рубашкой Деточкина
The New York Times: Байден утратил контроль над Украиной и Израилем
США признали критическую зависимость от российского ядерного топлива
Комментатор Губерниев заявил, что является главным защитником Алины Загитовой
Американская чиновница назвала зависимость атомной энергетики США от топлива из РФ угрозой безопасности
Онколог Астраханцев: у людей с более чем 50 родинками повышен риск развития рака кожи
Погибший помощник главкома ВСУ Залужного мог принять гранату за рюмку
Авито Недвижимость: Спрос на квартиры в новостройках в России сократился на 12% в октябре
Советник Пушилина: к Зеленскому придёт прокуратура, когда он перестанет быть президентом
Компания МТС не будет взимать плату за раздачу интернета на тарифах с предоплаченным трафиком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников