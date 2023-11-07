МТС отменяет плату за раздачу интернет-трафика

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания МТС объявила об отмене платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Это решение принято с целью обеспечения комфортных условий для пользователей мобильного интернета. Точная дата вступления изменений в силу пока не уточнена, но она будет определена после устранения технических особенностей.

Фото: Wikipedia by http://www.mts.ru/ is licensed under Общественное достояние

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ведущих операторов, включая МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2, отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения абонентов. Остальные операторы уже начали отменять эту плату, и МТС последовала их примеру.

Сначала МТС высказывала противодействие сохранению бесплатной раздачи интернета, утверждая, что это может привести к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Теперь компания вышла на компромисс и устраняет эту плату на определенных тарифах.

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МТС ввела плату за раздачу интернета? С 4 мая 2023? Рассказываю!