Компания МТС объявила об отмене платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами интернета. Это решение принято с целью обеспечения комфортных условий для пользователей мобильного интернета. Точная дата вступления изменений в силу пока не уточнена, но она будет определена после устранения технических особенностей.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала ведущих операторов, включая МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2, отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения абонентов. Остальные операторы уже начали отменять эту плату, и МТС последовала их примеру.
Сначала МТС высказывала противодействие сохранению бесплатной раздачи интернета, утверждая, что это может привести к повышению стоимости тарифов для всех абонентов. Теперь компания вышла на компромисс и устраняет эту плату на определенных тарифах.
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