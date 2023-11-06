Как сообщает турецкое СМИ Cumhuriyet, мужчина принес коробку с мышами в находящийся в Стамбуле в районе Мертер ресторан быстрого питания McDonald's.
На размещенной в сети видеозаписи видно, как мужчина принес коробку с мышами в заполненный гостями зал ресторана и выпустил их с криком: "Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей". Посетители не выразили особой реакции на акт протеста. Последствия инцидента для мужчины неизвестны.
Известно, что протесты против McDonald's и Starbucks продолжаются в Турции уже несколько недель. Активисты занимают все места в Starbucks в знак протеста, в октябре они разбили окна отделения McDonald's рядом с израильским консульством в Стамбуле. На тротуарах появляются наклейки с требованиями бойкотировать деятельность сетей.
Ранее McDonald's Türkiye выступил с опровержением своей связи с израильской сетью ресторанов и заявила, что направила жителям Газы гуманитарную помощь на один миллион долларов.
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