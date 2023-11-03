Путин сравнил СВО с борьбой Александра Невского с западными колонизаторами

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Владимир Путин заявил о схожести спецоперации на Украине с подвигом Александра Невского.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Президент России уверен, что Россия на Донбассе занимается тем же, что и Русь в период Александра Невского — защищается от западных колонизаторов.

Он отметил, что Невский кланялся ханам Орды, чтобы остановить нашествие с Запада.

Путин подчеркнул, что ордынцы, хоть и вели себя нагло и жестоко, но не покушались на язык, традиции и культуру.

Глава РФ объяснил, что Россия сейчас встала на защиту языка и культуры "наших братьев и сестёр на Донбассе".

Ранее Владимир Путин отметил, что попытки посеять вражду между народами России обречены на провал.

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