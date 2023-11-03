Путин: попытки посеять вражду между народами России обречены на провал

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава государства Владимир Путин накануне Дня народного единства вновь напомнил, что все попытки внешних сил расшатать межнациональные отношения в России обречены на провал.

Фото: ru.freepik.com

Об этом президент России сообщил в приветственном послании участникам всероссийского форума "Народы России", который начал работу 3 ноября в Москве.

"Все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал", — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что многонациональный народ России связан общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания, разрушить которые никому не получится.

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Владимир Путин назвал единство и дружбу народов России основой для благополучия страны в будущем