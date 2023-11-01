Губернатор Приморского края посетил батальон "Тигр" Тихоокеанского флота и вручил новое оборудование

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Глава Приморского края, Олег Кожемяко, провел личный визит на один из полигонов Тихоокеанского флота, где в настоящее время проходит подготовка новобранцев батальона. В ходе визита он передал солдатам новые рации и беспилотники.

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Губернатор обратился к новым добровольцам с вдохновляющими словами и выразил им пожелания успехов. Олег Кожемяко также подчеркнул, что батальон "Тигр" долгое время успешно выполняет поставленные перед ним задачи, защищая интересы Родины, и заслужил репутацию одного из лучших батальонов в составе Министерства обороны России. Об этом сообщает zr.media.

"Вы вливаетесь в эту большую и дружную семью, и с гордостью носите звание бойца "Тигра"", — добавил губернатор Приморского края.

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