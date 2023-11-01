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Исследования выявили лучшего оператора с высокой скоростью интернета в метро

2:05
Общество

Вот уже второй год подряд "Билайн" занимает ведущее положение, выделяясь высокой скоростью загрузки контента как на станциях, так и в тоннелях метро. Кроме того, компания также лидирует в показателях непрерывности связи, сообщает "Телеком Дейли".

Исследования выявили лучшего оператора с высокой скоростью интернета в метро
Фото: https://www.iphones.ru/iNotes/fakty-o-metro-02-16-2022

Результаты исследования показывают, что абоненты "Билайн" могут наслаждаться средней скоростью скачивания фотографий, видео, книг, документов и другого контента вплоть до 100 Мбит/с, даже когда они находятся в движении по поездам.

Этот показатель почти вдвое выше, чем результаты прошлого года. Скорость на станциях метро достигает впечатляющих 207 Мбит/с, что вполне достаточно для загрузки больших файлов в высоком разрешении, как во время передвижения, так и в ожидании поезда. В этом году "Билайн" также сосредоточил усилия на увеличении скорости загрузки контента в сеть, и показатель вырос до 32,7 Мбит/с. Эти цифры существенно превосходят прошлогодние 19 Мбит/с.

Директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков подчеркнул: "Мы каждый день стремимся обеспечивать качественное обслуживание нашим клиентам, где бы они ни находились. Мы гордимся тем, что смогли создать надежную связь с высококачественным мобильным интернетом и кристально чистой голосовой связью в московском метро. В этом году, чтобы поддержать высокие стандарты качества связи, мы не только расширили сеть новыми базовыми станциями, но и увеличили ее доступность благодаря дополнительной частотной емкости - L900. Технические эксперты компании запустили 237 новых базовых станций в этом диапазоне, что повысило надежность сети и обеспечило более широкий охват в метро".

Кстати, по итогам ноября было замечено, что абоненты метро использовали интернет-трафик почти на 40% больше, чем год назад.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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