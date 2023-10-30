В Нижнем Новгороде волонтёры взялись за спасение 100-килограммового пса

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Добровольцы из Нижнего Новгорода обнаружили собаку с экстремальной степенью ожирения, сообщает издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фото: Telegram-канал SHOT

Этот пес, которого зовут Кругетс, весит 99,9 килограмма, и ему бывает тяжело вставать на лапы, поэтому он делает это редко.

Диетолог уже провел осмотр Кругетса и выявил проблемы с его суставами и связками, связанные с его ожирением. Однако из-за крайней степени ожирения провести полноценное обследование сейчас практически невозможно.

Чтобы медики могли сделать рентген собаке, ей необходимо сбросить, по меньшей мере, 50 килограмм веса. Ежедневно ему предоставляют противовоспалительные препараты и обезболивающие, а также кормят специальным диетическим кормом.

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Ожирение у домашних животных