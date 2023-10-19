Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту

Специалисты Института имени Склифосовского в Москве добились первой успешной трансплантации легких в России. По словам заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасии Раковой, медицинская бригада преодолела значительные трудности, совершив подвиг, ранее недостижимый в стране. Пациент, который уже перенес пересадку легкого несколько лет назад, испытал снижение функционирования пересаженного органа и провел много месяцев в отделении интенсивной терапии на аппарате ЭКМО.

Фото: openverse

Пациент, 11-летний мальчик, страдал гистиоцитозом — состоянием, характеризующимся образованием воздушных кист в легких, приводящим к прогрессирующей легочной недостаточности. После того как в 2013 году он впервые почувствовал одышку, за ним было установлено тщательное наблюдение. Однако к 2018 году все альтернативные методы лечения были исчерпаны, и он был включен в список ожидания трансплантации легких в Институте Склифосовского.

В 2019 году команда трансплантологов Склифосовского успешно провела первую пересадку легких пациенту, позволив ему вернуться к нормальной жизни. Однако к концу 2022 года у него вновь появилась одышка, и лекарства перестали быть эффективными. Через шесть месяцев он был повторно госпитализирован в Институт Склифосовского и помещен в отделение интенсивной терапии. Из-за ухудшения его состояния он был подключен к аппарату ЭКМО, который взял на себя функции его легких.

В августе 2023 года появился подходящий донорский орган, и было принято решение провести повторную трансплантацию легкого. Операция включала тщательную подготовку и консультации под руководством доктора Могели Хубутии, главного внештатного трансплантолога DZM. Основная задача состояла в том, чтобы преодолеть спайки и рубцы, которые образовались между сердцем и легкими после первой операции. Эти спайки создавали технические трудности и были склонны к кровотечению во время и после операции.

Несмотря на эти сложности, специалисты Института Склифосовского успешно преодолели технические трудности. Операция, проведенная доктором Евгением Тарабриным, главным торакальным хирургом DZM, длилась девять часов и завершилась успешно. В конце концов, через несколько дней пациента отключили от аппарата ЭКМО, а две недели спустя он смог дышать своими новыми легкими без помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Впереди долгий процесс реабилитации, но жизнь пациента была спасена и продлена на годы.

Институт имени Склифосовского занимается трансплантацией легких с 2011 года, проведя за это время более 80 операций. В 2023 году специалисты института провели несколько успешных операций по пересадке легких, в том числе повторную трансплантацию.

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