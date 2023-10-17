Депутат Нилов: правительству направили закон о полном запрете вейпов в РФ

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В правительство поступил законопроект, предлагающий полный запрет на продажу вейп-продукции в России, и в настоящее время он находится на рассмотрении. Как только правительство оценит законопроект, он будет возвращен в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения. Этой информацией поделился Ярослав Нилов, глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

"Мы понимаем, что введение запрета влечет за собой определенную потерю доходов, которые в настоящее время поступают в государственный бюджет. Однако здоровье наших граждан имеет для нас большее значение, поэтому мы активно добиваемся полного запрета. Законопроект, который первоначально был внесен два года назад, был повторно направлен в правительство для оценки и впоследствии будет внесен в Государственную Думу." — по словам Нилова.

Пояснительная записка, прилагаемая к законопроекту, подчеркивает, что существующие ограничения на продажу вейпов легко обойти, что приводит к продолжению продаж несовершеннолетним. Поэтому в законопроекте предлагается полный запрет на решение этого вопроса. В документе также признается потенциальный рост нелегального рынка вейпов, но подчеркивается, что борьба с этой незаконной торговлей является обязанностью правоохранительных органов.

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