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Росздравнадзор заявил, что благодаря маркировке удается предотвращать кражи лекарств

1:33
Общество

Маркировочные коды играют важную роль в оперативном определении законных владельцев медицинских препаратов, что значительно облегчает расследование и предотвращение краж лекарств. Эту информацию предоставила глава Росздравнадзора РФ, Алла Самойлова, в ходе своего выступления на форуме "Антиконтрафакт".

Росздравнадзор заявил, что благодаря маркировке удается предотвращать кражи лекарств
Фото: openverse.org

Алла Самойлова подчеркнула, что они совместно с правоохранительными и следственными органами активно используют систему маркировки для проведения различных мероприятий. Благодаря уникальным кодам, они могут оперативно определить легальных владельцев медицинских препаратов, если есть подозрения в их краже из медицинских учреждений. Таким образом, данная система способствует предотвращению повторной внесения поддельных лекарственных средств в оборот, сообщает ТАСС.

Она также подчеркнула, что маркировка дает возможность установить происхождение препаратов, даже если код был поврежден. По словам Самойловой, благодаря системе маркировки в 2022 году было предотвращено обращение 145 партий 56 различных медицинских препаратов недоброкачественного происхождения.

Глава Росздравнадзора отметила, что с 1 сентября фармацевтические организации обязаны внести все лекарства в систему мониторинга движения лекарственных препаратов перед их продажей, и это стало обязательным требованием. Этот шаг призван улучшить контроль за оборотом лекарств.

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Руководитель Росздравнадзора о безопасности вакцин против коронавирусной инфекции
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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