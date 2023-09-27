В Роспотребнадзоре рассказали об уровне радиации в Прикамье с начала 2023 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты представили результаты мониторинга радиационной обстановки в Пермском крае. По проведенной проверке за восемь месяцев текущего года отмечается стабильно благоприятная ситуация, и радиационный фон оценивается как благополучный.

Фото: Wikipedia

С начала 2023 года мощность дозы гамма-излучения оставалась в пределах гигиенических норм для территорий жилого и общественного назначения (0,3 мкЗв/час) и составляла от 0,06 до 0,14 мкЗв/час. Регулярный мониторинг уровня радиации проводится ежемесячно в семи контрольных точках в Прикамье, включая Пермь, Березники, Кудымкар, Губаху, Чернушку, Соликамск и Чусовой.

В пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора подчеркивают отсутствие каких-либо природных и техногенных радиационных аномалий в крае, сообщает properm.ru.

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