В Приморье выставлен на продажу самый дорогой щенок

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Во Владивостоке продают очаровательного малыша породы Мальтипу Тикап. Питомник предлагает этого пушистого щенка весом 1300 грамм "серьёзным людям". Щенку всего пять месяцев, но, как утверждают заводчики, он уже приучен к пелёнке и сухому корму.

Фото: openverse.org

Продавец подчёркивает уникальность малыша из-за его красного окраса. По описанию из объявления, собака этой породы, помимо того, что может стать замечательным подарком, также является природным чудом. Даже взрослый представитель этой породы может поместиться в обычной кружке, что объясняет название породы Teacup, которое переводится как "чашка чая", сообщает vostokmedia.com.

Щенок обладает выдающимися интеллектуальными способностями, легко обучается, игрив и дружелюбен к детям, а также, как утверждает продавец, подходит для аллергиков. Стоимость этого удивительного малыша составляет всего 500 тысяч рублей.

Чтобы представить в масштабах, можно сравнить с:

20 годами ежедневных поездок на общественном транспорте (туда-обратно)

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Почти целой суммой материнского капитала

32 авиабилетами из Кневичи в Шереметьево (эконом классом, разумеется)

Двумя дачами в Большом Камне

Toyota Vitz 2010 года выпуска

Тремя квадратными метрами жилья в дальневосточной столице (хотя здесь вопросы к недвижимости).

Таким образом, этот щенок действительно предназначен для "серьёзных людей".

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почему Мальтипу такие дорогие?