Во Владивостоке продают очаровательного малыша породы Мальтипу Тикап. Питомник предлагает этого пушистого щенка весом 1300 грамм "серьёзным людям". Щенку всего пять месяцев, но, как утверждают заводчики, он уже приучен к пелёнке и сухому корму.
Продавец подчёркивает уникальность малыша из-за его красного окраса. По описанию из объявления, собака этой породы, помимо того, что может стать замечательным подарком, также является природным чудом. Даже взрослый представитель этой породы может поместиться в обычной кружке, что объясняет название породы Teacup, которое переводится как "чашка чая", сообщает vostokmedia.com.
Щенок обладает выдающимися интеллектуальными способностями, легко обучается, игрив и дружелюбен к детям, а также, как утверждает продавец, подходит для аллергиков. Стоимость этого удивительного малыша составляет всего 500 тысяч рублей.
Таким образом, этот щенок действительно предназначен для "серьёзных людей".
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