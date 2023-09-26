Первый снег выпал в Новосибирской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Первые признаки приближения зимы заметили в Новосибирской области. В Тогучинском районе, точнее в Тогучине, выпал снег. Пока только мокрый и быстро таял, когда падал на землю. По данным метеорологов, в течение недели в Новосибирске и области ожидаются дожди, а в отдельных районах области возможен кратковременный дождь с переходом в мокрый снег.

Фото: openverse.org

Согласно прогнозу от Gismeteo, сегодня в Новосибирске возможен мокрый снег. На сайте "Яндекс.Погода" указано, что снегопад в городе стоит ожидать лишь в конце октября, сообщает atas.info. Следует отметить, что это не первый случай выпадения снега в Сибири. Ранее снег уже наблюдался в Красноярске и Томске.

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