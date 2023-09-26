Пермьстат составил портрет воспитателей в Пермском крае

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Пермьстат представил характеристику типичного воспитателя, работающего в детских садах Прикамья. Согласно данным экспертов, в настоящее время в детских учреждениях трудятся 11 тысяч воспитателей. Большинство из них — женщины в возрасте от 35 до 49 лет, обладающие педагогическим образованием и опытом работы в сфере дошкольного образования, превышающим 10 лет.

Фото: openverse

Средний размер группы, которой они руководят, составляет около 24 детей, сообщает properm.ru. Следует отметить, что молодых специалистов в детских садах не так много; всего 12% воспитателей находятся в возрасте до 30 лет.

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