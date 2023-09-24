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Россияне поделились, какими должны быть идеальные выходные

1:30
Общество

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, в выходные дни у мужчин важнее всего провести время в кругу семьи, тогда как у женщин приоритетом является совершить прогулку. По результатам опроса, наиболее популярным занятием среди россиян в выходные дни является выезд на природу (23%). За этим следует досуг в семейной обстановке (22%), а на третьем месте — занятия спортом и прогулки (по 20%).

Россияне поделились, какими должны быть идеальные выходные
Фото: openverse

12% респондентов ассоциируют идеальные выходные с отдыхом, 9% считают важным времяпровождение во сне, и еще 8% предпочли бы отправиться в путешествие. 7% участников опроса предпочли бы провести выходные за чтением книг, а также посещением культурных мероприятий. 6% считают, что идеальный выходной включает в себя встречу с друзьями, и столько же россиян считают, что успешное завершение выходных связано с выполнением всех домашних дел. Каждый двадцатый опрошенный назвал бы просмотр кино и сериалов отличным способом провести свободное время, сообщает Banki.ru.

В целом, идеальные выходные у мужчин и женщин имеют свои особенности. Мужчины предпочитают провести время с семьей, возможно, также заняться спортом и рыбалкой, в то время как женщины больше настроены на прогулку и предпочитают хороший сон и культурную программу.

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Россияне об обращении президента и длинных выходных
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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