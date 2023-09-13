Бизнесмен Аркадий Ротенберг инвестирует 129 млрд рублей в развитие туризма в России

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский предприниматель Аркадий Ротенберг планирует вложить более 129 млрд рублей в туристическую инфраструктуру России в течение ближайших пяти лет. По его планам, ключевыми проектами станут курортные зоны "нового формата" в Южном и Сибирском федеральных округах.

Фото: openverse

Планы бизнесмена включают в себя строительство отелей, апартаментов, аквапарков, а также развлекательных и оздоровительных объектов. Он также намерен улучшить общественные пространства, пляжи и экологические маршруты.

Первые этапы развития курортов запланированы на 2026 год и будут охватывать Крым, Краснодарский край и Алтай. Ротенберг подчеркнул важность создания "доступных предложений" в категории трех-четырехзвездочных отелей для разнообразной аудитории.

Сотрудничество между частным сектором и государством в развитии туристической инфраструктуры становится все более актуальным, и это способствует росту туризма и малого бизнеса в городах России.

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