Психолог Барышев объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников

1:58 Your browser does not support the audio element. Общество

В последнее время телефонные мошенники все чаще пытаются заманить россиян на совершение серьезных преступлений. Их методы становятся все более изощренными, и теперь они не ограничиваются простыми запросами номеров карт, а даже подстрекают к преступным действиям, таким как поджог военкоматов.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Президент Ассоциации профессионалов детекции лжи, доктор психологии Международной ассоциации психологов и бывший руководитель главного подразделения МВД России по полиграфии, Олег Барышев поделился своими наблюдениями с "Радио 1". Он утверждает, что основной целью мошенников становятся люди, находящиеся в группе риска. Это могут быть люди с серьезными проблемами со здоровьем или с недостаточно развитыми навыками воспитания.

"Это определенная группа риска, которая соглашается на такие действия. Это либо люди с какими-то аномалиями здоровья, например, с понятийным аппаратом, с последствиями каких-нибудь болезней, либо с недостаточно правильным воспитанием." — уточнил Барышев.

По его мнению, часто сами потенциальные жертвы начинают понимать, что они попались на уловку мошенников в процессе разговора. Однако, из-за состояния транса, в котором они находятся, им бывает сложно сопротивляться злоумышленникам.

Одним из признаков, по которым можно определить, что вам звонят мошенники, являются их бесконечные обещания помочь.

"Люди верят, что мошенники смогут решить их проблемы, при этом, мошенники представляют себя как представители власти, облачаясь в "официальные" формы. Это связано с доверчивостью людей и их неспособностью отличить правду от лжи. Они могут быть выявлены по своим нереалистичным обещаниям, таким как "мы погасим ваш кредит" или "поможем вам выкупить или реструктуризировать долг"." — сказал Барышев.

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