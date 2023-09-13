Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в ВС РФ в период мобилизации
Киркоров признался, что благодарен "крысе", которая убедила его сделать пластику
Врач Спирочкина назвала самый опасный вид инфаркта
Два друга-танкиста из Волгоградской области погибли в зоне СВО
Асмолов: Путин поможет КНДР обойти ограничения на запуск спутников
Власти Гатчины сообщили о закрытии школ и детских садов из-за подозрительного мужчины в противогазе
Полковник Хатылев: удар ВСУ по Севастополю показал одну ошибку российской обороны
Модель Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии — фанаты в восторге
Сеймур Херш: работа разведки США может стать причиной войны с Россией, которой "никто не хочет"

Психолог Барышев объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников

1:58
Общество

В последнее время телефонные мошенники все чаще пытаются заманить россиян на совершение серьезных преступлений. Их методы становятся все более изощренными, и теперь они не ограничиваются простыми запросами номеров карт, а даже подстрекают к преступным действиям, таким как поджог военкоматов.

Психолог Барышев объяснил, почему люди поджигают военкоматы по приказу мошенников
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Президент Ассоциации профессионалов детекции лжи, доктор психологии Международной ассоциации психологов и бывший руководитель главного подразделения МВД России по полиграфии, Олег Барышев поделился своими наблюдениями с "Радио 1". Он утверждает, что основной целью мошенников становятся люди, находящиеся в группе риска. Это могут быть люди с серьезными проблемами со здоровьем или с недостаточно развитыми навыками воспитания.

"Это определенная группа риска, которая соглашается на такие действия. Это либо люди с какими-то аномалиями здоровья, например, с понятийным аппаратом, с последствиями каких-нибудь болезней, либо с недостаточно правильным воспитанием." — уточнил Барышев.

По его мнению, часто сами потенциальные жертвы начинают понимать, что они попались на уловку мошенников в процессе разговора. Однако, из-за состояния транса, в котором они находятся, им бывает сложно сопротивляться злоумышленникам.

Одним из признаков, по которым можно определить, что вам звонят мошенники, являются их бесконечные обещания помочь.

"Люди верят, что мошенники смогут решить их проблемы, при этом, мошенники представляют себя как представители власти, облачаясь в "официальные" формы. Это связано с доверчивостью людей и их неспособностью отличить правду от лжи. Они могут быть выявлены по своим нереалистичным обещаниям, таким как "мы погасим ваш кредит" или "поможем вам выкупить или реструктуризировать долг"." — сказал Барышев. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Посадка A320 в поле: разбор от КВС, влияние санкций и "живые в мёртвом"

КВС детально и честно разобрал посадку "Уралов" на поле: почему A-320 потерял управление, как пилотам и экипажу удалось остаться "живыми в мёртвом железе".

"Могло разорвать к чертям": КВС подробно разобрал посадку A320 в поле
Появились подробности задержания стюардессы в аэропорту в Москве: физически с ней сейчас всё в порядке
Раскрыты подробности задержания стюардессы в Шереметьево
Японские врачи предупредили, какие ошибки в питании могут вызвать раннюю смерть от онкологии
Зеленский ставит США перед дилеммой объявлением войны России
Русская народная песня не вписывается в голый биеннале Сергей Лебедев ВЭФ: на итоги международных форумов нужно посмотреть трезво Андрей Николаев Мишель Обама — серьёзный претендент на пост президента США Александр Артамонов
Чулпан Хаматова заменила Юлию Чичерину в песне "Би-2"
Тело без головы обнаружили в парке Москвы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
В Москве нашли два трупа мужчин без головы
Последние материалы
Власти Гатчины сообщили о закрытии школ и детских садов из-за подозрительного мужчины в противогазе
Полковник Хатылев: удар ВСУ по Севастополю показал одну ошибку российской обороны
Модель Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии — фанаты в восторге
Сеймур Херш: работа разведки США может стать причиной войны с Россией, которой "никто не хочет"
Жителей Башкирии напугало видео, в котором медведь поедает человечину
37-летняя Ольга Бузова рассказала о новой привычке, с помощью которой собирается худеть
Умер актёр из "Танго нашего детства" Самвел Саркисян
Airbus A320 благополучно сел в поле под Новосибирском благодаря плохому чернозёму
Татарстан заплатил 2,1 млн рублей за приезд Кустурицы в Казань
Bloomberg: на переговорах с Путиным лидера КНДР сопровождала его могущественная сестра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников