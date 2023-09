Your browser does not support the audio element.

В последнее время телефонные мошенники все чаще пытаются заманить россиян на совершение серьезных преступлений. Их методы становятся все более изощренными, и теперь они не ограничиваются простыми запросами номеров карт, а даже подстрекают к преступным действиям, таким как поджог военкоматов.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.