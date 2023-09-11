Аренда «студенческой» квартиры в Москве обойдется в среднем в 56 тысяч рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперты рассказали о резком увеличении стоимости аренды квартир в Москве, которые обычно снимают студенты. За год цены поднялись на 20-40 процентов.

Фото: openverse

На данный момент средняя стоимость аренды такого жилья составляет 56 тысяч рублей в месяц. Самые доступные варианты начинаются с 30-35 тысяч рублей, что существенно выше, чем год назад, когда такие квартиры можно было снять за 25 тысяч.

Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики», отмечает, что сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры вблизи НИУ ВШЭ составляет 75 тысяч рублей, около МГЮА — 74 тысячи, а рядом с МГУ — 65 тысяч рублей. На западе города аналогичное жилье можно найти за 46 тысяч рублей, а на юго-западе — за 39 тысяч.

Чтобы себе позволить такое жилье, примерно 65 процентов студентов вынуждены объединяться в съемные группы. Кроме того, все больше студентов предпочитают жить на территории Новой Москвы, где можно найти более доступные варианты.

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