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Выпущена книга, рассказывающая об истории изготовления сыра в России

4:05
Общество

Книга "Сага о русском сыре", выпущенная Угличским сыродельно-молочным заводом, рассказывает о многочисленных аспектах сыроделия, включая классификацию сыров и их полезные свойства. Уникальные характеристики сыра сохраняются и в разнообразных видах сыропродукции, производимых в России, в том числе на Угличском сыродельно-молочном заводе.

Выпущена книга, рассказывающая об истории изготовления сыра в России
Фото: openverse.org

Книга "Сага о русском сыре", вышедшая в апреле этого года, приобретает популярность среди ценителей сыра и экспертов в этой области, а также среди широкой аудитории. Это издание, названное теперь энциклопедией русского сыроделия, было выпущено Угличским сыродельно-молочным заводом, входящим в состав сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга". Читатели, погружаясь в "Сагу о русском сыре", могут узнать о богатой истории сыроделия в России, а также открыть для себя интересные факты о производстве сыра.

Сегодня сыр стал наиболее популярной молочной продукцией и всегда присутствует на столе. Его популярность объясняется не только вкусом, но и удобством хранения. Сыр сохраняется долгое время, что может быть полезно в случае нехватки продуктов. Время также дало начало множеству сортов сыра, которые могут сохранять свой вкус и качество в течение многих лет. Примерами таких сортов являются итальянский "Пармезан" и традиционные швейцарские сыры. В некоторых культурах, таких как Швейцария, сыр использовался для создания особых запасов, которые хранились до важных событий, включая свадьбы.

Сыр также обладает уникальными питательными свойствами. Уже древнегреческий врач Гиппократ отмечал полезность сыра, подчеркивая его силу и питательность. Современная наука подтверждает, что в процессе созревания сыра под воздействием микроорганизмов и ферментов происходят сложные биохимические изменения, обогащающие продукт полезными компонентами. Содержание жиров в сыре усваивается организмом на 95-97%, что делает сыр более полезным для желудочно-кишечного тракта, чем молоко.

Сыры могут быть классифицированы по консистенции на твердые (например, пармезан и грюйер) и мягкие (как, например, камамбер и фета). Твердость сыра зависит от длительности его производства и срока созревания. Существуют также плавленые сыры, создаваемые из натуральных компонентов.

Кроме того, сыры разнообразны по исходному сырью. Сыры из коровьего и овечьего молока наиболее популярны, при этом овечьи сыры обычно более жирные. Существуют также сыры из молока буйволов, яков, оленей, верблюдов, лошадей, например, классическая моцарелла, изготовленная из молока буйволиц, называемая моцарелла ди буффало. Козьи сыры также имеют свой особенный вкус и характерную мягкую корку. Холдинг "АгриВолга" производит множество козьих сыров, включая Томино ди Капра, Бюш-де-Шевр и "Фромаж фре", которые получили высокие оценки на конкурсах качества молочной продукции.

Сегодня в Угличском районе Ярославской области, где началась история российского сыроделия, продолжают почитать и передавать традиции этого искусства. Всероссийский НИИ маслоделия и сыроделия (ВНИИМС) в Угличе сохраняет древние рецепты, которые стали частью ГОСТов в советское время. На Угличском сыродельно-молочном заводе (УСМЗ) в соответствии с этими рецептами производят знаменитые сыры, такие как "Угличский", "Российский", "Пошехонский", "Голландский" и другие. Создание книги "Сага о русском сыре" стало важным шагом на пути популяризации российских сыродельных традиций и этого вкусного и полезного продукта.

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Презентация книги "Сага о русском сыре"
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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