Проекционные пешеходные переходы скорее опасны, чем полезны

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

К 2024 году в России планируется оборудовать не менее 30 000 пешеходных переходов с использованием лазерных проекционных устройств. Эти новые переходы будут включать в себя специальные комплексы подсветки, которые будут освещать дорожную разметку, обозначающую место для пешеходов. Лазерный проектор, установленный на столбе, будет создавать цветной рисунок "зебры" на дороге, что делает переход более заметным для водителей.

Фото: openverse.org

Однако в мире уже давно ведутся обсуждения относительно безопасности и эффективности таких переходов. Исследования, проведенные в Швейцарии еще в 2016 году, указывают на нерациональность этого решения, сообщает "За рулем".

Среди основных аргументов против использования лазерных проекций следующие:

Проекция делает видимым сам переход, а не пешеходов, что может снижать внимание водителей к самим пешеходам.

Освещение на таких переходах часто активируется слишком поздно, а также возможны ложные срабатывания, что может создавать путаницу на дороге.

Использование лазерных проекций может создавать ложное чувство безопасности у пешеходов, что может повысить риск несчастных случаев

Кроме того, стоимость установки одного проекционного перехода считается высокой. Говорят, что за ту же сумму можно оборудовать 10 переходов с более традиционной системой освещения, соответствующей современным европейским стандартам. Из-за этого многие эксперты считают, что предпочтение следует отдавать классическим светофорным переходам или переходам с островками безопасности.

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Насколько эффективен проекционный пешеходный переход