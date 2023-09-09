Модернизация транспортной системы в центральной России поднимет транспортную инфраструктуру страны на новый уровень и станет основой для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, наземное метро будет расширено до городов, таких как Калуга, Тула и другие крупные населенные пункты в пригородах Москвы.
Он также уточнил, что ключевым проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог: первоначально — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем — между столицей и другими городами страны.
Путин посетил Зарядье 9 сентября в рамках мероприятия, посвященного дню города. Он выразил признание за достижения в развитии транспортной инфраструктуры столицы, однако подчеркнул, что это только начало пути к совершенствованию системы.
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