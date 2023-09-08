Путин дал молодому учёному совет по выбору идеальной жены

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский президент Владимир Путин побеседовал с молодым учёным на тему поиска идеальной спутницы жизни. Этот разговор состоялся в ходе встрече с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра, трансляция которой велась на телеканале "Россия 24".

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Один из молодых исследователей поведал главе государства о том, что помимо изучения нейтрино и чёрной материи он также озабочен поиском будущей жены, применив в этом плане не менее систематичный подход.

"Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка и что будете делать потом", — сказал Путин учёному.

Молодой человек заявил, что его спутница жизни непременно должна быть архитектором. В ответ на вопрос президента учёный объяснил, что представители этой профессии ощущают красоту вселенной наравне с математиками.

Путин порекомендовал находящемуся в поиске молодому человеку не ограничивать себя стереотипами, которые значительно сужают поиск и могут в конце концов привести в тупик.

"Подбирайте человека, который мыслит образами, а это могут быть специалисты самых разных профессий", — посоветовал Путин.

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