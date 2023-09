Your browser does not support the audio element.

Российский президент Владимир Путин побеседовал с молодым учёным на тему поиска идеальной спутницы жизни. Этот разговор состоялся в ходе встрече с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра, трансляция которой велась на телеканале "Россия 24".

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.