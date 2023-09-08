Памфилова пригласила представителей Таиланда наблюдать за выборами президента России

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, Элла Памфилова, пригласила членов Избирательной комиссии Таиланда принять участие в наблюдении за выборами президента России, запланированными на март 2024 года.

Фото: Wikipedia

Это решение было принято после встречи Памфиловой с председателем Избирательной комиссии Таиланда, Иттипортом Бунпраконгом. Обе стороны также договорились о взаимном наблюдении за предстоящими выборами в России и Таиланде.

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