Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, Элла Памфилова, пригласила членов Избирательной комиссии Таиланда принять участие в наблюдении за выборами президента России, запланированными на март 2024 года.
Это решение было принято после встречи Памфиловой с председателем Избирательной комиссии Таиланда, Иттипортом Бунпраконгом. Обе стороны также договорились о взаимном наблюдении за предстоящими выборами в России и Таиланде.
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