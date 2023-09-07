Юрист Холодионова рассказала, как правильно давать в долг знакомым

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вы планируете предоставить заем друзьям или знакомым, важно разобраться, следует ли составлять договор или лучше воспользоваться долговой распиской, и будет ли это иметь юридическую силу в случае невозврата средств. Эксперты рассказывают, что правильно оформить такие документы.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

При передаче денег в долг часто используется долговая расписка, которая подтверждает факт передачи средств заемщиком. Этот документ может оказаться полезным, если возникнут разногласия между сторонами.

Юлия Холодионова, юрист, объясняет: "Долговая расписка — это односторонний документ, который письменно удостоверяет получение физическим или юридическим лицом каких-либо ценностей, таких как деньги. Важно составить такую расписку при передаче средств в долг, чтобы в случае необходимости можно было использовать ее как доказательство, например, в суде".

Эксперт также подчеркивает, что расписку следует составлять в письменной форме. В ней должна быть указана сумма, и если она превышает 10 тысяч рублей, это обязательное требование.

Ошибки в оформлении расписки могут лишить вас права на ссылку на свидетельские показания в случае спора. Подписи на расписке можно также заверить у нотариуса, что даст дополнительное подтверждение действительности документа.

Если в расписке указан конкретный срок возврата долга, и средства не возвращены, вы можете обратиться в суд.

Важно помнить об этих нюансах при оформлении долговых отношений, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

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Как правильно дать в долг, чтобы не попасть?