Физиогномист Фандорина назвала черты лица, которые говорят о способностях ребенка к обучению

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Ольга Фандорина, физиогномист и астролог, поделилась своими наблюдениями о том, как форма ушей и лоба у детей может оказать влияние на их учебные способности.

Фото: openverse

Согласно ее замечаниям, дети с высоко расположенными ушами и высоким лобом обычно обладают способностью быстро усваивать информацию и обучаться самостоятельно. Однако дети, у которых уши расположены низко, могут нуждаться в поддержке и помощи взрослых при обучении. Об этом сообщает Москва24.

Они могут утомляться быстрее и требовать дополнительных повторений материала. Фандорина также отметила, что дети с крупными ушами относительно головы часто способны справляться с учебными трудностями самостоятельно и не бояться социальных стрессов.

Она подчеркнула важность внимательного отношения к психическому состоянию детей и своевременного вмешательства в случае стрессовых ситуаций.

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