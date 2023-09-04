Ольга Фандорина, физиогномист и астролог, поделилась своими наблюдениями о том, как форма ушей и лоба у детей может оказать влияние на их учебные способности.
Согласно ее замечаниям, дети с высоко расположенными ушами и высоким лобом обычно обладают способностью быстро усваивать информацию и обучаться самостоятельно. Однако дети, у которых уши расположены низко, могут нуждаться в поддержке и помощи взрослых при обучении. Об этом сообщает Москва24.
Они могут утомляться быстрее и требовать дополнительных повторений материала. Фандорина также отметила, что дети с крупными ушами относительно головы часто способны справляться с учебными трудностями самостоятельно и не бояться социальных стрессов.
Она подчеркнула важность внимательного отношения к психическому состоянию детей и своевременного вмешательства в случае стрессовых ситуаций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.