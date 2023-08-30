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С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозок по железной дороге

2:34
Общество

С сентября текущего года в России вступают в силу новые правила для железнодорожных путешествий и переоформления билетов. Важные детали этих изменений были опубликованы в официальных социальных сетях РЖД. Для туристов был предоставлен подробный список необходимых документов для оформления билетов, а также объяснены новые меры безопасности. Кроме того, была предоставлена возможность переоформления билетов без дополнительных требований.

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила перевозок по железной дороге
Фото: Openverse

Согласно информации РИА "Новости", Минтранс РФ утвердил обновлённые правила ещё в предыдущем году, но они начинают действовать только с 1 сентября 2023 года.

Представители РЖД добавили, что новые нормы "позволяют устранить недоразумения, выявленные в последнее время в процессе регулирования вопросов пассажирских перевозок". Теперь в этих правилах чётко определена обязанность пассажиров соблюдать правила безопасности на транспорте. Люди, отказывающиеся от прохождения проверок при входе в зоны пассажирской инфраструктуры, не будут допущены на вокзал и не смогут продолжить свою поездку.

Новые нормы содержат подробные инструкции по оформлению билетов на дальние поезда на основе определенных документов. Также регулируется ситуация, когда истекает срок действия паспорта или свидетельства о рождении (в течение 90 дней допускается использование этих документов). Важным нововведением является возможность для пассажиров верхних полок садиться за столик около нижних полок во время приёма пищи. Это разрешено на 30 минут утром и вечером, а также на 1 час в обед.

Также было установлено, что контролеры или члены поездной бригады не имеют права высаживать несовершеннолетних пассажиров до 16 лет, путешествующих без билета, из поезда. Вместо этого их следует передать представителям правоохранительных органов. Важно также отметить запрет на использование "музыкальных инструментов и средств звукоусиления (за исключением слуховых аппаратов и наушников)" в пути.

Кроме того, новые нормы закрепили за пассажирами право переоформления билетов в случае отмены поезда. Переоформление допускается до станции, указанной в исходном билете, и в вагон той же компании, в котором был куплен первоначальный билет. Никакие дополнительные сборы с пассажира не взимаются.

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С 1 сентября в силу вступят новые правила перевозки пассажиров #назакате #токшоу #ржд #поезд
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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