В Молдавии врача, отказавшегося оперировать русских, отправили на курсы по этике

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководство Республиканской клинической больницы в Кишиневе вынесло предупреждение врачу, сделавшему пациенту нелицеприятное заявление, подразумевающее отказ оперировать лиц русского происхождения и клеймящее их как врагов.

Фото: 100med.ru

Пропаганда этических норм и заботы о пациентах

В качестве меры порицания врачу вынесено официальное предупреждение, а также предписано пройти комплексный курс по медицинской этике и профессиональному поведению. Пресс-служба больницы сообщила, что пациентке была оказана необходимая медицинская помощь. Примечательно, что пострадавшая женщина заверила администрацию клиники, что не имеет претензий ни к лечению, ни к специалисту.

Продолжение усилий по обеспечению инклюзивности

Следует отметить, что в прошлом году на фоне резкой антироссийской риторики руководства Молдавии посольство России выразило обеспокоенность ростом числа случаев дискриминации по национальному, языковому и культурному признакам. Дипломатическое представительство призвало граждан обращаться за помощью при возникновении подобных ситуаций. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в то время обратилось к российскому представительству с просьбой воздержаться от заявлений подобного характера.

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«Русских не оперирую!» - врач больницы Молдовы