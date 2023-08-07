Власти РФ выделят миллиард рублей на организацию детского отдыха

2:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Власти Российской Федерации расширяют свои усилия по обеспечению комфортного проживания детей и подростков в каникулярное время.

Фото: putokt.rbsmi.ru

К концу 2023 года запланировано дополнительное выделение одного миллиарда рублей на создание жилых помещений для организации детского отдыха. Проект предусматривает возведение приблизительно 100 новых зданий в 30 регионах страны, сообщают РИА новости.

Под управлением президента, в текущем году из государственного бюджета выделены дополнительные средства в размере 1 миллиарда рублей на строительство жилья для детей в 15 регионах. Эти объекты ориентированы на размещение более 12 тысяч детей уже в этом сезоне. Программа предполагает совместное финансирование от российских субъектов, что позволяет эффективно реализовывать планы и создавать удобные условия для детского отдыха. Оказавшаяся высокодейственной, эта инициатива получит еще один миллиард рублей для расширения.

По словам Михаила Мишустина, расширение этой программы является стратегически важным шагом для поддержания физического и интеллектуального развития детей. Он подчеркнул, что предоставление удобных и современных жилых помещений во время каникул содействует активному обучению, укреплению здоровья и позитивному восприятию мира вокруг.

Планируется, что новые здания для детского отдыха будут развернуты в 30 различных регионах России. Это создаст дополнительные возможности для детей и подростков наслаждаться каникулами в комфортных и безопасных условиях. Более 20 тысяч молодых граждан смогут пользоваться этими новыми местами для отдыха ежегодно.

Михаил Мишустин также подчеркнул, что эти организации предоставляют не только жилье, но и активную заботу о детях. Они будут работать с наставниками и медицинским персоналом, обеспечивая всестороннюю поддержку и уход. Благодаря постоянной модернизации и созданию новых объектов, эти каникулярные лагеря будут способствовать разностороннему развитию детей.

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Лучшие детские лагеря России!!