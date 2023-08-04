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Шаманы из Хакасии борются за сохранение Тропы Предков

4:13
Общество

В ноябре 2022 года хакасские шаманы обратились к мировому сообществу с петицией, в которой призвали остановить массовую застройку на Тропе Предков.

Шаманы из Хакасии борются за сохранение Тропы Предков
Фото: ru.freepik.com

Этот призыв поддержали тысячи людей из разных стран, и петицию успешно доставили до администрации президента. В своем обращении они подчеркнули, что они не против улучшения инфраструктуры, но настоятельно против разрушения и масштабного строительства на территории Тропы.

Издание newkhakasiya.online провело расследование, чтобы разобраться в ситуации на Тропе Предков.

Голоса шаманов были услышаны властями. Строительство на месте музея-заповедника Тропы Предков было приостановлено, и планы были изменены в соответствии с пожеланиями хранителей этого священного места.

Представитель Центра сибирского шаманизма Савелий Барнаев поделился с корреспондентом издания своим мнением о текущей ситуации.

"В тот раз нам сказали, что нас услышали. Правительство Хакасии прислало нам официальное письмо, в котором написано, что выделили участки территорий, которые не будут застраиваться. И все было хорошо — они выпустили новый проект и он был намного мягче".

 

Однако на Тропе Предков снова начались масштабные строительные работы.

"В июне этого года мы поехали на тропу и увидели, что они вырыли огромные ямы. Строители прокладывают ступени и чтобы сделать хорошую лестницу, они вкапывают большие бетонные кубы. Они вырыли большое количество ям и сильно вмешались в рельеф".

Изучив проект, они обнаружили, что строители планируют удалить большое количество грунта с Тропы. Однако это невозможно выполнить вручную, потребуется использовать тяжелую строительную технику.

Савелий Барнаев пояснил, что в прошлом году проект был изменен скорее ради формальности и юридической безопасности.

"В проекте сказано, что все работы должны вестись лопатой и киркой, но все строители говорят, что это невозможно сделать. Особенно в условиях ограниченных сроков. Скорей всего, они так сделали, чтобы себя обезопасить".

 

Сейчас шаманы снова готовятся бороться за сохранение Тропы Предков. Они не собираются мириться с разрушением этого священного места и намерены искать решение в правовом поле. Они подали иск в Абаканский суд, требуя прекратить незаконное строительство на территории музея-заповедника. Но пока суд отклонил их иск.

"Пока что причину этого мы не знаем. Думаем, что нас попытаются отправить в другой суд. Однако наш вопрос не экономический, не гражданский и даже не юридический. Поэтому скорей всего нас будут долго "перекидывать" по судам. И весь процесс может затянуться на долгий срок. К этому времени тропу уже перекопают и уже будет поздно что-то делать", — отметил Барнаев.

Он отметил, что они планируют подать новое исковое заявление и продолжить свою борьбу. Они также собираются обратиться к правительству Хакасии и собрать подписи для новой петиции. В случае игнорирования их запросов на региональном уровне, они снова обратятся к администрации президента.

Хакасские шаманы подчеркивают, что их цель — не только защитить культурное наследие от массовой застройки, но и сохранить священное место, связанное с их предками и природой.

"Шаманы не против благоустройства, они лишь просят это делать более деликатно по отношению к природе. Сама Тропа — это великое достояние культурное и духовное. И шаманы не против лавочек, но они просят, чтобы сама Тропа не менялась. Можно же сделать ступени немного в стороне, не повреждая священную часть. И пусть туристы ходят по ступенькам, а те, кто пришел сюда за духовным ростом — по Тропе".

"Новая Хакасия" уже обратилась в министерство экономического развития республики, чтобы выяснить, почему проект был изменен, не учитывая прошлогодних соглашений.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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