Ты умер во сне: что это значит, рассказала ясновидящая и шаман

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Ясновидящая и шаманка Кайзетта Ахметжанова раскрыла, что смерть во сне может символизировать перемену или переходный период.

По словам эксперта, важно обращать внимание на свои ощущения при толковании сна и связывать их с тем, что происходит в вашей жизни.

"Чтобы получить больше информации, обратите внимание на то, как вы умираете во сне. Если вы умираете насильственной смертью, то это означает, что вам следует быть осторожным и остерегаться безрассудства, непосредственной опасности и врагов. Если вы умерли мирной смертью, рассматривайте сон как символ движения вперед, окончания учебы, перемен или духовного пробуждения", — сказала она "Вечерней Москве".

Также сон о смерти может означать необходимость забыть человека или негативный опыт и двигаться дальше. Это может быть символическое прощание с отношениями, работой или домом. Кроме того, сон о смерти члена семьи, партнера или друга может указывать на беспокойство за этого человека или изменения в отношениях с ним.

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