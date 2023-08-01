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В Госдуме рассказали, запретят ли россиянам пользоваться iPhone

2:16
Общество

По сообщению Daily Storm, российский Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который подчиняется Роскомнадзору, собирается закупить 54 мобильных устройства зарубежных производителей на сумму 2,3 млн рублей. Среди этих устройств будут смартфоны iPhone и планшеты iPad от Apple. Цель закупки — проверить уровень защищённости этих устройств.

В Госдуме рассказали, запретят ли россиянам пользоваться iPhone
Фото: pexels. com

Первого июня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила, что несколько тысяч iPhone, принадлежащих как российским, так и зарубежным пользователям, заражены вредоносным программным обеспечением. В связи с этим, в российской спецслужбе возникло предположение о сотрудничестве компании Apple с разведкой США.

Последний день июля принес новость о запрете сотрудникам Министерства транспорта России использовать технику компании Apple для служебных нужд.

По словам главы профильного комитета Госдумы Александра Хинштейна, пока вопрос о запрете на использование iPhone рядовыми россиянами не стоит. Это подтверждает, что российские пользователи могут спокойно пользоваться своими устройствами Apple без опасений.

Тем не менее, Главный радиочастотный центр планирует провести проверку устройств на безопасность, что подчеркивает важность обеспечения защищенности данных в мире современных технологий.

Федеральная служба безопасности обнаружила угрозу в виде вредоносного ПО на iPhone, и теперь данная проблема находится под пристальным вниманием российских спецслужб.

Сотрудникам Минтранса было запрещено использовать продукцию Apple, возможно, в связи с недавними событиями и обеспокоенностью по поводу безопасности данных на таких устройствах.

В целом российские пользователи iPhone могут быть спокойны: пока нет официального запрета на использование устройств Apple, однако важно быть внимательными к обновлениям безопасности и соблюдать меры предосторожности для защиты своих данных. Российские специалисты продолжат бдительно следить за ситуацией и принимать необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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