Медведев высказался об отказе украинской спортсменки пожать руку россиянке

0:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Медведев объяснил, как карались нарушения спортивных правил в Средние века.

Фото: ya.ru

Зампред Совбеза РФ прокомментировал споры вокруг отказа украинской саблистки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.

Экс-президент России отметил, что нарушать правила нельзя ни в коем случае.

"В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", — написал российский политик в своём Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему считает европейских политиков рептилоидами.

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Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке