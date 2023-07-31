Дмитрий Медведев объяснил, как карались нарушения спортивных правил в Средние века.
Зампред Совбеза РФ прокомментировал споры вокруг отказа украинской саблистки пожать руку россиянке на ЧМ по фехтованию.
Экс-президент России отметил, что нарушать правила нельзя ни в коем случае.
"В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", — написал российский политик в своём Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Медведев объяснил, почему считает европейских политиков рептилоидами.
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