Марков прокомментировал историю маньяка из Челябинской области

Политолог Сергей Марков высказался о маньяке из Смолино, который 14 лет держал в сексуальном рабстве девушку.

Фото: Fotodom. ru

Марков рассказал, что маньяка подозревают также в убийствах другой девушки, своей жены и отца.

Сбежать пленнице удалось благодаря тому, что похитителя увезли в психиатрическую больницу.

"Это всё ужас. И возможно сейчас в такой же ситуации десятки девушек", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков объяснил, что во избежании подобных случаев следует развивать соседские социальные структуры. Он предложил создавать "ополчения" в каждом посёлке. Это, по его мнению, поможет спасти и детей от родителей-алкоголиков.

Он считает, что создавать такие структуры должна "Единая Россия" и ОНФ.

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