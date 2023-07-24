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Вводится штраф до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и сидра

2:21
Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении административных штрафов в размере до 300 тыс. руб. за нарушения, связанные с производством пива, напитков на основе пива, сидра, перри и медовухи. Документ был официально опубликован на портале правовой информации правительства.

Вводится штраф до 300 тыс. рублей за нарушения при производстве пива и сидра
Фото: ya.ru

Поправки в Кодекс

Принятый закон вносит дополнительные положения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Согласно им, нарушения в области производства или оборота пива, пивных напитков, сидра, перри, медовухи, предусмотренные законодательством о государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, влекут наложение штрафа на юридических лиц в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых в процессе производства. Однако для случаев, предусмотренных статьями КоАП, связанных с нарушениями при производстве и реализации этилового спирта, будут сделаны исключения.

Дата вступления в силу

Закон вступает в силу с 1 сентября и является жесткой мерой по обеспечению соблюдения нормативных актов, регулирующих производство и реализацию алкогольной продукции в Российской Федерации. Целью закона является обеспечение ответственного подхода и соблюдение самых высоких стандартов в алкогольной отрасли. Введение таких штрафов направлено на защиту потребителей, охрану здоровья населения и поддержание целостности алкогольного рынка. Кроме того, эти меры служат сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей, обеспечивая работу отрасли в рамках закона.

Введением этих норм правительство РФ стремится пресечь нелегальное производство и торговлю алкоголем, обеспечив доступность на рынке только безопасной и правильно регулируемой алкогольной продукции. Потребители могут быть уверены в качестве и безопасности приобретаемой продукции, а производители — в соблюдении законодательных норм и приоритете ответственного подхода в своей деятельности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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