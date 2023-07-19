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Малоимущие граждане России могут получить пособие на покупку одежды или мебели

1:05
Общество

Малообеспеченные россияне могут получить единоразовое пособие на покупку товаров первой необходимости. Об этом сообщила руководитель Центра Финансового Аутсорсинга "Современная Бухгалтерия" Татьяна Щепотина. Граждане России могут потратить дежные выплаты на одежду, обувь, мебель и мягкий инвентарь, отметила она.

Малоимущие граждане России могут получить пособие на покупку одежды или мебели
Фото: grozny-inform.ru

Данное пособие предназначено для малоимущих и социально незащищённых категорий граждан. Для оформления выплаты необходимо соответствовать некоторым условиям: быть гражданином России, иметь низкий доход или быть безработным. Также на пособие могут претендовать пенсионеры и инвалиды.

"Сумма пособия зависит от многих факторов, включая социальный статус, доход, наличие детей и другие обстоятельства", — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Щепотина объяснила: для получения выплаты следует обратиться в органы соцзащиты или МФЦ с соответствующими документами и написать заявление.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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