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Работодатели предупредили о важности хобби кандидатов при трудоустройстве

1:48
Общество

Соцсеть "Одноклассники" и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор выяснили, насколько важны для работодателей хобби кандидатов.

В опросе приняли участие свыше 500 российских работодателей. По информации экспертов, 65% респондентов заявили, что людям нужно сообщать о хобби в резюме. Как подчеркнули 36% из этих опрошенных работодателей, увлечения важны на три балла из пяти. Только 10% участников исследования оценили необходимость данных об увлечении на один балл из пяти.

"33% респондентов присвоили важности наличия увлечений в резюме два балла. 17% опрошенных работодателей считают, что хобби соискателей важны, и оценивают кандидата по наличию такой информации (соответствует оценке 4 из 5 баллов). 3% считают, что увлечения крайне важны, и воспринимают эту строку в резюме на 5 баллов", — отметили представители "ОК".

Работодатели назвали следующие причины, по которым обращают внимание на хобби:

  • оценка уровня культуры и ценностей (59%);
  • понимание всесторонности развития (51%);
  • выявление полезных для профессиональной деятельности умений (39%).

"Увлечения потенциального сотрудника в первую очередь позволяют оценить, насколько он подходит компании и руководителю по культуре и софт-скиллам. Хобби кандидата — это признаки, по которым HR-специалист может предположить, каков человек в общении, отношении к работе, взаимодействии с коллегами, как впишется в коллектив", — объяснила директор по персоналу "Одноклассников" Вера Маневич.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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