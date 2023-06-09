В Тюменской области рассказали, как россиянок завлекают в вебкам-бизнес

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские журналисты рассказали, как в Тюменской области девушек призывают работать вебкам-моделями.

Фото: freepik.com

В nashgorod.ru заявили, что дамам предлагают стать якобы моделями или ведущими с гибким графиком, высокой зарплатой и возможностью оформить отпуск в любое время. Такие вакансии граждане замечали на сайте HeadHunter.

Как отметили журналисты, сейчас владельцы студий самостоятельно пишут россиянкам с предложением поработать. Речь идёт, например, о компании Roxy, номер которой принадлежит и ArtRoyal, искавшей "моделей" на платформе HH, подчеркнули в СМИ.

"Вам нужно будет просто разговаривать с людьми, у которых какие-то проблемы или они просто хотят поболтать", — сказала менеджер одной из студий.

Однако в итоге женщинам приходится раздеваться перед камерой и говорить на личные темы с мужчинами, предупредили в издании. "Моделям" обещают конфиденциальность, но на самом деле на них способен смотреть человек из любой страны, в том числе из России. Работодатель отдаёт девушкам только половину заработка, поскольку используются чужие вещи, техника и помещение, добавили журналисты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Эскорт или Вебкам / Новый социальный лифт? / Лядов с Места событий