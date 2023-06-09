Российские журналисты рассказали, как в Тюменской области девушек призывают работать вебкам-моделями.
В nashgorod.ru заявили, что дамам предлагают стать якобы моделями или ведущими с гибким графиком, высокой зарплатой и возможностью оформить отпуск в любое время. Такие вакансии граждане замечали на сайте HeadHunter.
Как отметили журналисты, сейчас владельцы студий самостоятельно пишут россиянкам с предложением поработать. Речь идёт, например, о компании Roxy, номер которой принадлежит и ArtRoyal, искавшей "моделей" на платформе HH, подчеркнули в СМИ.
"Вам нужно будет просто разговаривать с людьми, у которых какие-то проблемы или они просто хотят поболтать", — сказала менеджер одной из студий.
Однако в итоге женщинам приходится раздеваться перед камерой и говорить на личные темы с мужчинами, предупредили в издании. "Моделям" обещают конфиденциальность, но на самом деле на них способен смотреть человек из любой страны, в том числе из России. Работодатель отдаёт девушкам только половину заработка, поскольку используются чужие вещи, техника и помещение, добавили журналисты.
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