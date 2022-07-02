The Sun: украинку с восьмым размером груди готовы приютить в ЕС только за интим

После начала спецоперации ВС РФ некоторые жители Украины предпочли покинуть родину и уехать в ЕС. В Европе пообещали бесплатно приютить украинку Луизу Ховански.

Пока украинцы, уехавшие на Запад, с трудом добывают деньги на жизнь, известной вебкам-модели Ховански многие европейские мужчины предлагают безопасность и кров в обмен на секс. Девушка уверена, что всё дело в её груди восьмого размера.

"Я популярный на Украине человек, а мужчины используют это (украинский конфликт. — Прим. ред.) как предлог, чтобы приставать ко мне. Меня печалит, что они одержимы моей грудью восьмого размера", — пожаловалась Ховански британскому таблоиду The Sun.

Модель призналась, что пока не готова к такому развитию событий, но не стал исключать, что покинет Украину "ближе к зиме".

"Грустно, что мужчины стараются извлечь выгоду и воспользоваться ситуацией. Шовинизм очень силен, даже в такой период, как этот", — отметила девушка