Юрист Игорь Семеновский прокомментировал задержание москвичек, на автомобилях которых была замечена запрещённая в России символика.
Жительницы Москвы были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции за то, что на их автомобилях заметили символы организации, признанной террористической в РФ.
Москвички рассказали, что за экстремистскую символику были приняты российские флаги, красные полосы на которых выгорели.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали супружескую пару, запускавшую в небо шары с террористической символикой.
Эксперт отметил, что однозначно утверждать, что женщины виноваты пока нельзя.
"Суд проведет целый комплекс процедур: выявит связь задержанных с реальными организациями, их участие в диверсиях и прочее", — цитирует слова Семеновского Телеканал "360".
Юрист объяснил, что если флаги действительно выгорели на солнце, то женщинам могут предъявить обвинение в неуважении к государственной символике.
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