Житель Оренбурга охраняет свою территорию на горе Верблюжка опасным способом

Некоторые жители Оренбурга жалуются, что некто разбрасывает на горе Верблюжка шипы, тем самым, по всей видимости, отстаивая здесь свою территорию.

Фото: Вадим Савицкий

Как пишет 56orb.ru, местные жители видели торчащие из земли шипы своими глазами, и могут представить фотодоказательства.

Они предполагают, что злоумышленником может быть фермер, который не хочет, чтобы на гору заезжали туристы на машинах. Местные жители рассказывают, что шипы раскидываются здесь уже не первый год, причём тот, кто это делает, старательно их маскирует.

Ходят разговоры, что фермер, которого подозревают в раскладывании шипов, уже имеет судимость, и жутко не любит приезжающих на автомобилях. При этом тех, кто ходит по горе пешком, фермер не трогает.

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