Бездомные собаки напали на 10-летнюю девочку в Оренбурге: искусано лицо

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оренбурге бесхозные собаки вновь напали на ребёнка. На этот раз животные покусали 10-летнюю девочку, которая гуляла с домашним питомцем, передаёт 56orb.ru.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По информации издания, школьница всеми силами защищала собственную собаку от стаи дворняг, однако это не остановило бездомных псов. Отмечается, что укусы животных зафиксированы на разных частях тела пострадавшей, в том числе на лице.

Очевидцам удалось прогнать собак, после чего они вызвали скорую помощь. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении.

Ранее стало известно, что стая собак насмерть загрызла мальчика в Оренбургской области. Местные жители неоднократно жаловались на бродячих животных, однако их обращения были проигнорированы.