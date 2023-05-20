Учёные проинформировали, почему одни люди притягивают комаров, а другие остаются не покусанными

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Комары кусают тех людей, чей запах для них привлекателен. Насекомые, писк которых способен разбудить ночью любого, могут обнаружить человека на расстоянии 100 метров, если уловят тот самый аромат.

Фото: pixabay.com

Учёные из Университета Джона Хопкинса (Балтимор) выяснили, что активность комары начинают проявлять около 22 часов вечера, а заканчивается она в районе двух часов ночи. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы.

Люди спали в отдельных комнатах, а учёные собирали их запахи с помощью ткани и внедряли их в специальные подушки, которые имитировали человеческую кожу и нагревались до 35 градусов. Каждую ночь в большое помещение запускали 200 малярийных комаров Anopheles gambiae. Эксперты отслеживали с помощью инфракрасных камер движение насекомых и частоту приземлений, которые означают готовность к укусу.

Выяснилось, что наименее привлекательным для комаров был запах того человека, который выделял меньше карбоновых кислот, но запах эвкалипта был достаточно сильным. Высокий уровень данного растения может быть связан с диетой или употреблением некоторых продуктов.

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