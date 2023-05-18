В зоне спецоперации погиб участник "Уральских пельменей"

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В зоне спецоперации погиб участник "Уральских пельменей", автор текстов и бард Игорь Истомин. Об этом сообщила подруга артиста Лейла Расулова, пишет "Екатеринбург онлайн".

Фото: стоп-кадр E1.RU

Стало известно, что Истомин уехал на СВО в качестве добровольца ещё год назад. Потом он перестал отвечать на звонки и сообщения, в результате чего музыканта признали пропавшим без вести.

Семья Истомина только сейчас узнала, что его уже целый год нет в живых. Более того, близким барда только после его гибели сообщили, что он участвовал в СВО.

"Он ничего никому не сказал. Этого никто не знал, ни жена, никто. Просто сказал, что поехал работать на стройку на какое-то время. Как ушёл — ни одного звонка, ни одного письма. Начали паниковать. Отправляли запросы, потом у них просили ДНК. Выяснилось, что он погиб практически год назад", — рассказала подруга музыканта.

55-летний Игорь Истомин был похоронен в родном Екатеринбурге с военными почестями. Артисту должны посмертно присудить государственную награду.

Истомин помогал создавать номера для "Уральских пельменей", хотя сам на сцене не появлялся.

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