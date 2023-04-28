Вслед за Еленой Блиновской проблемы с неуплатой налогов возникли у Инстасамки, Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной.
Telegram-канал "Небожена" сообщил, у кого из российских звёзд возникли проблемы с налогами.
"Налоговая заблокировала счета компании ООО "Ксения Бородина" из-за долгов по налогам и непредоставления налоговых деклараций", — гласит информация канала.
Внимание налоговиков привлекла также блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка. Счёт ИП Инстасамки в Тинькофф банке оказался заблокирован за неуплату налогов.
Под удар попала также жена рэпера Джигана. Налоговики заблокировали счета торговой фирмы Оксаны Самойловой из-за непредоставления налоговых деклараций.
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