За неуплату налогов заблокировали счета Инстасамки, Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Вслед за Еленой Блиновской проблемы с неуплатой налогов возникли у Инстасамки, Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной.

Telegram-канал "Небожена" сообщил, у кого из российских звёзд возникли проблемы с налогами.

"Налоговая заблокировала счета компании ООО "Ксения Бородина" из-за долгов по налогам и непредоставления налоговых деклараций", — гласит информация канала.

Внимание налоговиков привлекла также блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка. Счёт ИП Инстасамки в Тинькофф банке оказался заблокирован за неуплату налогов.

Под удар попала также жена рэпера Джигана. Налоговики заблокировали счета торговой фирмы Оксаны Самойловой из-за непредоставления налоговых деклараций.

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