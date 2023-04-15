Телеведущий Антон Красовский возмущён тем, что уехавшие из РФ наследники композиторов и поэтов не разрешают петь военные песни в России в День Победы.
Красовский рассказал, что у него возникли проблемы при подготовке музыкального проекта к 9 мая.
"И внуки, и внучки авторов музыки и текстов военных песен отказывают нам в правах: Россия ведёт захватническую войну. Деды их вертятся в гробах", — написал Красовский в своём Telegram-канале.
Он призвал сделать военные песни национальным достоянием, упразднив авторские права.
Наследница поэта Евгения Долматовского Татьяна заявила, что "с удовольствием отказала".
Красовский назвал обладателей авторских прав на военные песни "какими-то упырями".
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