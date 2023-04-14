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В Энергодаре рядом с ЗАЭС открылся первый "Атомкласс"

1:28
Общество

Госкорпорация "Росатом" уже более десяти лет реализует программу "Атомкласс" в городах, где расположены её предприятия. Теперь эта программа доступна для школьников города Энергодар в Запорожской области, сообщает пресс-служба Запорожской АЭС.

В Энергодаре рядом с ЗАЭС открылся первый "Атомкласс"

14 апреля 2023 года в средней школе №5 открылся новый профильный класс "Атомкласс", который состоит из двух кабинетов: один для изучения математики, а другой — для естественнонаучного профиля. Также создан лабораторный комплекс, оснащённый специализированным оборудованием и техникой для учебной практики и проектной деятельности.

В отремонтированных помещениях существуют все условия для внедрения новых методов обучения и освоения программ различных профилей. Проект "Школа Росатома" также предусматривает капитальный ремонт кабинетов и рекреационных зон, а также приобретение современного интерактивного оборудования и мобильной мебели для школьников и учителей.

Группа учителей из Энергодара посетила "атомный" город Нововоронеж еще в марте, чтобы ознакомиться с опытом организации обучения и программами "атомклассов". Также им предоставляются онлайн-курсы повышения квалификации, методическая помощь, поддержка и онлайн-консультации по интересующим вопросам.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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