Кадыров оценил номер Comedy с пародией на себя: "Всерьёз взялись за американцев"

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Рамзан Кадыров оценил ролик нового проекта USB в рамках Comedy, в котором Владимир Путин играет в шахматы с Джозефом Байденом.

Кадыров опубликовал видео с пародийного шахматного турнира между лидерами РФ и США.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что нужно показать Западу последствия заражения ураном.

"Действительно смешно. Каждое слово в точку! Особенно про офицера и ладью", — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что на ТНТ "всерьёз взялись за американцев" и выразил уважение исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тине Канделаки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Путин и Кадыров Comedy Club