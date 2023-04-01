Рамзан Кадыров оценил ролик нового проекта USB в рамках Comedy, в котором Владимир Путин играет в шахматы с Джозефом Байденом.
Кадыров опубликовал видео с пародийного шахматного турнира между лидерами РФ и США.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что нужно показать Западу последствия заражения ураном.
"Действительно смешно. Каждое слово в точку! Особенно про офицера и ладью", — написал глава Чечни в своём Telegram-канале.
Чеченский лидер отметил, что на ТНТ "всерьёз взялись за американцев" и выразил уважение исполняющей обязанности директора телеканала ТНТ Тине Канделаки.
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Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.